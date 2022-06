Erster Vorstoß zur Spritpreis-Regulierung von Salzburgs Landeshauptmann

Ist Ihre Wiederkandidatur schon fix?

Ja, das ist sie. Man muss in der Entscheidung sehen, ob man fit genug ist. Ich bin voller Tatendrang, arbeite und gestalte gerne. Außerdem erleben wir gerade schwierige Zeiten, in denen ein Wechsel auch problematisch wäre. Wir haben die Pandemie, die Ukraine und die Situation einer boomenden Wirtschaft, die auf einen enormen Arbeitskräftemangel stößt. Wir müssen vieles bewältigen. Ich versuche, mit ruhiger Hand das Schiff auf Kurs zu halten.

Sie sind fast 20 Jahre in der Politik und seit 2013 Landeshauptmann. Sehen Sie sich selbst nach so vielen Jahren in der Landesvater-Rolle?

Wenn man lange in der Politik ist, hat man den Vorteil, schon vieles erlebt zu haben und auch zu sehen, dass manche Aufregung sich schnell wieder verlaufen kann. Mir ist es wichtig, dass die Lebensqualität in Salzburg stimmt und dass wir mit wechselseitigem Respekt und Toleranz friedlich miteinander leben und das Land weiterentwickeln.

Kritiker meinen, dass Sie sich manchmal zu sehr im Hintergrund halten. Braucht es öfter ein Machtwort?

Da gibt es ein schönes Zitat von Karl Kraus, wo es heißt „Er drängt sich zum allgemeinen Ärgernis in den Hintergrund“ (lacht). Ich finde, man muss nicht jeden Tag in der Zeitung stehen. Mein Zugang ist sehr sachorientiert. Ich habe einen unglaublichen Respekt vor den Menschen, was sie alles aus ihrem Leben machen, wie tüchtig sie sind und wie vielfältig sie sich auch einsetzen. Die Begegnung ist ein großes Privileg, wenn man in einem Bundesland an der Spitze steht.

Im Bund sehen wir, wie schwierig eine Koalition sein kann. Sie haben eine Koalition mit Grün und Pink. Ist das noch schwieriger?

Es ist wichtig, dass jeder Koalitionspartner sein eigenes Profil behält und wir nicht zu einer Einheitspartei mutieren. Man muss auch eine gewisse Toleranz haben.