Regierung, Sozialpartner und Experten haben im Rahmen einer Expertenkommission Modelle zur Abschaffung debattiert. Was auf dem Tisch lag – und was jetzt passieren dürfte: der KURIER gibt einen Überblick.

Anpassung aller Tarife

Wie etwa in der Schweiz, Schweden oder Belgien werden die Lohn- und Einkommenssteuertarife in diesem Modell automatisch an die Teuerung angepasst. Bei einer Jahresinflation von rund 6 Prozent würde das heuer zirka 1,5 Milliarden Euro kosten. Das Modell hat den Vorteil, dass sämtliche Steuerzahler, deren Gehalt gestiegen ist, in vollem Umfang für die Inflation entschädigt würden. Die Nachteile: Die Entlastungen wären sozial nicht treffsicher. Die zwei Zehntel mit dem höchsten Einkommen würden 40 Prozent des Entlastungsvolumens erhalten, die unteren beiden Zehntel nur fünf Prozent. Der budgetäre Spielraum des Finanzministers für andere Steuerreformen oder außertourliche Investitionen in Bereiche wie den Klimaschutz würde sinken. Und: Dieser Automatismus kostet den Finanzminister sogar mehr Geld, als er durch die kalte Progression in Summe eingenommen hat. Warum?