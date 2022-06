Bad Gastein: Das Monte Carlo der Alpen wird aufpoliert

Das Badeschloss gegenüber soll ebenso zu neuem Leben erweckt werden: Als Markenzeichen sind in jedem Zimmer spezielle Badewannen geplant. Angrenzend baut der Investor einen 30-Meter-Hotelturm, um Platz für insgesamt 150 Zimmer zu gewinnen. Ein Neubau, der im Ort heiß diskutiert wurde.

Doch mittlerweile meinen die meisten, dass sich der Turm am Waldrand gut in die Landschaft einfüge. Alles passiert in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Auch die Fassade soll an Glanzzeiten erinnern, das Badeschloss wird wieder in Schönbrunn-Gelb getüncht, der neue Teil in Bronze gehalten.