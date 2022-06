Alpenautobahnen in Tirol und Salzburg droht der Dauerstau

Die ÖVP hat von Landeshauptmann Günther Platter abwärts die Tunnelbegehrlichkeiten unterstützt. Für Tirols Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) ist es keine Überraschung, dass es nun so kommt, wie es kommt.

„Die Sanierung der Luegbrücke wird in den kommenden Jahren eine sehr große verkehrsplanerische Aufgabe für Tirol und das gesamte europäische Verkehrsnetz“, steht für sie fest. Sie hat im März eine Verkehrsstudie in Auftrag gegeben, die die maximale Kapazität der A12 und der A13 ausloten soll – und zwar in verschiedensten Szenarien, wie eben auch einer einspurigen A13.

Auch Pkw-Verkehr dosieren

Im Raum steht, dass dann der gesamte Verkehr auf der Route dosiert werden könnte. Für Lkw gilt bereits jetzt an besonders verkehrsstarken Tagen eine Blockabfertigung an der Grenze zu Bayern, was dort regelmäßig für massive Rückstaus sorgt. In Zukunft könnte davon auch der Pkw-Verkehr betroffen sein.

Falls sich die Autobahnverengung am Brenner nicht mehr vermeiden lässt, steht auch für Geisler fest: „Dann müssen die Blockabfertigungen so gestaltet werden, dass es kein totales Chaos gibt.“