Erste assistierte Suizide: „Nur möglich, weil sie so stark war“

Vor ihrem Tod hat Mielke noch selbst thematisiert, wie schwierig der Zugang zum assistierten Suizid (Sterbehilfe ist in Österreich nach wie vor verboten) immer noch ist. Es wäre ihr nicht möglich gewesen „wenn ich nicht so tough wäre und es gewohnt wäre, für meine Belange zu kämpfen“, sagte sie wenige Tage vor ihrem Tod in einem ORF-Interview.

Was sie meinte, sind die vielen bürokratischen Hürden, die es laut neuem Gesetz zu überwinden gilt, bevor der assistierte Suizid in Anspruch genommen werden kann: Mielke musste mit zwei Ärzten ein Beratungsgespräch führen, von denen einer eine Palliativqualifikation braucht. Diese sind nicht einfach zu finden, denn eine offizielle Liste von Ärzten, die die Gespräche durchführen, gibt es bis dato nicht. Danach musste sie die Sterbeverfügung notariell beglaubigen lassen und eine Apotheke finden, die das entsprechende Medikament ausgibt. Auch hierfür gibt es keine offizielle Liste.

„Dass Frau Mielke das geschafft hat, beweist, dass es grundsätzlich möglich ist“, sagt Wolfgang Obermüller von der Österreichischen Gesellschaft für ein humanes Lebensende (ÖGHL). „Aber sie war eine ganz starke Frau, die geübt war im Umgang mit Behörden. Es gibt aber andere, todkranke Menschen, die nicht genug Kraft haben, diese Hürden zu überwinden.“