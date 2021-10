Sterbehilfe soll wohl über ein Sterbeverfügungsgesetz neu geregelt werden

Während der Verhandlungen über das Gesetz haben ÖVP und Kirche gefordert, das weiterhin aufrechte Verbot der aktiven Sterbehilfe – also des Tötens auf Verlangen – in den Verfassungsrang zu heben. „Das ist legistischer Blödsinn“, erklärt hierzu Selma Yildirim, Justizsprecherin der SPÖ. Sie fordert eine schnelle Ausfertigung des Gesetzesentwurfs, damit man ihn eindringlich begutachten könne. Die Zeit dafür sei ohnehin bereits mehr als knapp, was sie bedaure.

Wie auch die Caritas machte Yildirim am Freitag darauf aufmerksam, dass bereits vor einer gesetzlichen Neuregelung des assistierten Suizids die Hospiz- und Palliativversorgung garantiert und mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet werden müsse. Doch genau hier gibt es ein Problem: Schon um den aktuellen Bedarf im Palliativ- und Hospizbereich zu decken, fehlen 138 Millionen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) soll derzeit darum bemüht sein, dieses Geld über eine Drittellogik (Bund, Länder, Sozialversicherung) aufzustellen.