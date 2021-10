Sterbehilfe in Österreich bald erlaubt: Das gilt in anderen EU-Staaten

Der assistierte Suizid ist aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) ab kommendem Jahr in Österreich nicht mehr verboten. Eine gesetzliche Regelung will die Regierung in Kürze verkünden. Begutachtung und Beschlussfassung sollen sich noch vor Jahresende ausgehen.

In puncto Sterbehilfe ist die rechtliche Situation in Europa alles andere als einheitlich. Während indirekte und passive Sterbehilfe in etlichen Mitgliedstaaten der EU erlaubt sind, gibt es nur wenige Länder, die aktive und assistierte Sterbehilfe erlauben bzw. tolerieren.

Was ist passive Sterbehilfe?

Während Belgien, die Niederlande und Luxemburg aktive Sterbehilfe ermöglichen, ist diese in der Schweiz und in Deutschland sowie in Österreich auch verboten. In der Schweiz und in Deutschland ist jedoch - wie künftig auch in Österreich - die "Beihilfe zur Selbsttötung" nicht strafbar. In Deutschland galt seit 2015 ein Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Dieses wurde aber im Februar durch das deutsche Verfassungsgericht gekippt, womit nun - wie in der Schweiz - Angebote von Dritten in Anspruch genommen werden können.