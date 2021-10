Türkis-grüne Baustellen: Was die Koalition jetzt angehen muss

Klimabonus: Der regionale Klimabonus ist die Kompensation für die CO 2 -Steuer. Wer seinen Lebensmittelpunkt in Österreich hat, erhält vorab 100, 133, 167 oder 200 Euro im Jahr. Österreicher mit schlechter Öffi-Anbindung erhalten einen höheren Bonus. Wer in der Stadt wohnt und sprichwörtlich von der eigenen Haustür in die U-Bahn einsteigen kann, bekommt weniger. Soweit die Theorie.

Abwickeln muss die Auszahlung das Klimaschutzministerium, das allerdings nicht über die relevanten Daten verfügt – Wohnort, Kontonummer, usw. – und nun in Kooperation mit Finanzamt und Sozialversicherungen eine eigene Datenbank aufbauen möchte. Kosten- und Zeitfaktor? Ungewiss.

KV-Beiträge: Um niedrige Einkommen bis 2.500 Euro zu entlasten, will die Regierung die Krankenversicherungsbeiträge senken. Einer der Gründe dafür: Wer besonders wenig verdient, zahlt wenig bis gar keine Steuern (erst am 11.000 Euro Jahreseinkommen wird Lohnsteuer verrechnet). Er oder sie würde von einer Steuerreform also nicht profitieren. Anders ist es bei den Sozialversicherungsbeiträgen: Sie fallen für alle an. Sozialpartner und Sozialversicherungen protestieren gegen die mögliche Senkung: Ganze Lohnverrechnungssysteme müssten umprogrammiert werden, lautet eines der Argumente.

Es gibt auch verfassungsrechtliche Bedenken: Wer etwa aus zwei Arbeitsverhältnissen 1.500 Euro verdient, würde weniger KV-Beitrag bezahlen als jemand, der mit einem Job 3.000 Euro verdient. Im Gegensatz zum Finanzamt verfügen die Sozialversicherungen nicht über ein Konto, in dem die Einkommen der Beitragszahler zusammengeführt werden. Mögliche Lösung: Niedrige Einkommen könnte man auch über den bereits bestehenden SV-Bonus entlasten. Dieser ist an das Steuerkonto gebunden, das alle Einkommen einer Person kumuliert. Das wäre „wesentlich treffsicherer und ließe sich ohne Verwaltungsexzess umsetzen“, sagt Wolfgang Panhölzl, Leiter der Abteilung Sozialversicherung in der AK. Laut KURIER-Informationen sind diesbezüglich alle Seiten gesprächsbereit.