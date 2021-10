Viele offene Fragen bei Steuerreform: Wo es derzeit noch hakt

Die türkis-grüne Steuerreform beinhaltet parallel zur CO 2 -Bepreisung ein Bündel an Entlastungen. In mehreren Fällen ist aber offen, wie genau die Entlastungsschritte rechtlich und technisch implementiert werden sollen. Der KURIER hat sich angesehen, wo definitiv noch nachjustiert werden muss.

Krankenkassen als Bittsteller?

Sehr deutliche Konfliktlinien gibt es bei der geplanten Senkung der Krankenversicherungsbeiträge. Über die KV-Beiträge sollen kleinere Einkommen bis zu 2.600 Euro entlastet werden. Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), und Neos-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker sehen drei zentrale Kritikpunkte.