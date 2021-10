Mahrer: "Wir haben die Abschaffung des Dieselprivilegs wegverhandelt"

"Ehrlichere Debatte" über Individualverkehr

Österreichs Reformkonzept sei insgesamt ein "Einstieg ins Umgewöhnen", sagte Mahrer. Was es jetzt noch brauche: Technologische Weiterentwicklungen und eine "ehrlichere Debatte" über den Individualverkehr. Wenn nicht in näherer Zukunft das "Beamen" erfunden werde, brauche es Übergangstechnologien abseits der E-Mobilität. Mahrer brachte Abwrack- und Umstiegsprämien in Spiel, wenn Abnehmer von Pkws mit Verbrenner von einem Fahrzeug mit schlechtem zu einem mit besserem CO2-Ausstoß wechseln.

Solche Übergangstechnologien seien notwendig, damit Österreich, aber auch andere EU-Staaten, die Vorgabe der EU-Kommission erreichen und die CO2-Emissionen um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 reduzieren könne.

Auch in diesem Zusammenhang forderte Mahrer mehr Ehrlichkeit. Das ost- oder südeuropäische Staaten, die etwa einen fossil- und Atomkraft-lastigen Energiemix haben, die EU-Vorgaben einhalten, sei illusorisch.