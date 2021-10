SPÖ: Vermieter sollen steigende Kosten durch CO2-Steuer bezahlen

Mieter sollen für CO2-Preis aufkommen

Herr kritisierte, dass die Reform nicht die versprochenen ökologischen und sozialen Lenkungseffekte habe. Sie forderte unter anderem, dass eine Teuerung der Heizkosten durch die CO2-Steuer - etwa bei Öl-Heizungen - nicht an die Mieter weitergegeben werden dürfe. "Dann zahlen die Falschen", so Herr.

Der rote Vorschlag: Die CO2-Bepreisung soll in einem ersten Schritt klar ausgewiesen werden. Und zwar allgemein: Wer tankt oder seine Heizkosten bezahlt, müsse die Mehrkosten auch auf seiner Rechnung einsehen können.

Weiter am Beispiel Heizen: Entstehende Mehrkosten können Mieter an den Vermieter zurückgeben, der somit "angestoßen" werde etwa auf eine Wärmepumpe umzusteigen. "Der Mieter kann sein Verhalten ja nicht ändern und zahlt dafür de facto eine Strafsteuer", ärgerte sich Krainer. "Es gibt nur einen Lenkungseffekt, wenn derjenige, der zuständig ist sein Heizungssystem zu tauschen, auch getroffen wird", meinte Herr in Richtung Vermieter.

Infrastruktur-Offensive bei den Öffis

Weiters machten sich die SPÖ-Vertreter für eine Infrastruktur-Offensive im öffentlichen Verkehr stark. Die 800 Millionen Euro an Einnahmen, die durch die Reduzierung der KöSt entfallen, hätte man direkt in den Öffi-Ausbau investieren sollen, meinte Herr. Dem Argument, dass ohne Entlastung von Unternehmen der Standort Österreich Attraktivität und Arbeitsplätze einbüße, entgegnete sie damit, dass bei einer Infrastruktur-Offensive automatisch Arbeitsplätze entstehen würden - auch in strukturschwächeren Regionen.

Es brauche jedenfalls mehr als die jetzige CO2-Steuer, mit der bis 2024 insgesamt nur vier Millionen Tonnen CO2 eingespart werden würden, sagte Herr: "Wir werden in den kommenden Jahren Milliarden investieren müssen, damit wir klimaneutral produzieren und unsere Mobilitäts-Infrastruktur ausbauen können."