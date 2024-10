Streit um Doskozil-Buch geht in die Verlängerung

Zu den inkriminierten Buchpassagen erklärt er: „Das von meinem Mandanten mit Herrn Brandstetter geführte Gespräch wurde von meinem Mandanten inhaltlich vollkommen korrekt in seinem Buch wiedergegeben. Hinzu kommt, dass Herr Brandstetter auch mit mir in meinen Kanzleiräumen ein inhaltlich gleich gelagertes Gespräch geführt hat. Es wundert mich daher nicht, dass von Herrn Brandstetter keine Klage eingebracht wurde.“

Und tatsächlich ist bis dato keine handfeste Klage in Sicht. Brandstetters Anwalt Peter Zöchbauer erklärt auf KURIER-Anfrage, er habe im September einen „Klage-Entwurf“ an den Inhaber des Verlags, das Red-Bull-Media-House, geschickt. Bei dem medienrechtlichen Antrag gehe es um den Vorwurf der „üblen Nachrede“. Warum sich dieser an den Verlag und nicht an Autor Doskozil richtet, erklärt Zöchbauer damit, dass Ansprüche in der Regel an den Medieninhaber zu richten seien.

Dieser habe um eine Fristerstreckung ersucht und Brandstetter direkt mit einem Vorschlag kontaktiert, so Zöchbauer. „Derzeit arbeite ich an der Beantwortung dieses Vorschlags.“ Was für ein Vorschlag das ist, verrät der Medienanwalt aus Rücksicht auf die Verhandlungen nicht.