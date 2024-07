Nach Doskozil-Buch: WKStA prüft Vorwurf gegen Ex-Justizminister Brandstetter

"Morgengabe"

In seinem Buch schildert Doskozil, dass es zwei Wochen vor seiner ersten Angelobung als Landeshauptmann (Februar 2019), "in einem Landgasthaus in Niederösterreich" zu einem Gespräch mit Ex-Justizminister Brandstetter gekommen sei.

Das Land Burgenland hatte gerade erst Betrugsanzeige u.a. gegen den Investor Michael Tojner eingebracht (mehr dazu unten). Doskozil war zum damaligen Zeitpunkt Finanzlandesrat und Brandstetter als Berater für Tojner tätig (und als Richter am Verfassungsgerichtshof).

Bei besagtem Gespräch soll Brandstetter, wie Doskozil in seinem Buch schreibt, "sinngemäß" formuliert haben:

"Wir wollen doch nicht streiten. Tojner gibt dem Land Burgenland vier Millionen Euro als Abgeltung und 'Morgengabe' zu deinem Amtsbeginn, das ist doch schon am Beginn ein schöner Erfolg, und das Verfahren wird nicht bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sondern in Eisenstadt abgehandelt."