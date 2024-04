Gesfö & Co: Tojner verlor Schadenersatzklage gegen Burgenland

Tojner hatte das Land geklagt, weil die Strafanzeige gegen ihn rund um die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Wohnbaugesellschaften Pannonia, Riedenhof und Gesfö an die Medien weitergegeben wurde, bevor er selbst davon wusste.

Tojner hatte zunächst einen Millionenbetrag als Schadenersatz gefordert, weil er sich durch die Veröffentlichung der Anzeige in seiner Reputation geschädigt sah und hohe Kosten für Beratungs- und PR-Unternehmen zu tragen gehabt habe.

Das Land berief gegen diese Entscheidung - erfolgreich, wie Der Standard am Dienstag berichtete und Anwalt Johannes Zink gegenüber der APA bestätigte: "Wir haben vollständig gewonnen."

Auch Tojners Anwalt Karl Liebenwein bestätigte das Ergebnis in dieser Causa, erklärte jedoch in einem Statement: "Das OLG Wien übersieht in seiner nun getroffenen Entscheidung, dass der Zeitpunkt der öffentlichen Information das entscheidende Element der Unzulässigkeit ist."

Es könne vor Einleitung eines Ermittlungsverfahrens keine Rechtfertigung gegeben sein, dass die öffentliche Hand zu einer medialen Vorverurteilung bei unbescholtenen Personen berechtigt wäre: "Die Entscheidung ist daher aus rechtsstaatlicher Sicht abzulehnen", meinte Liebenwein. Er zeigte sich verärgert, dass die Unschuldsvermutung durch die geltende Rechtslage "völlig ausgehebelt wird".