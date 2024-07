"Hausverstand": Doskozils Abrechnung zwischen zwei Buchdeckeln

Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteivorsitzender ist er bereits, nun ist Hans Peter Doskozil unter die Buchautoren gegangen. "Hausverstand" heißt das Werk und darin erklärt er auf 190 Seiten, wie er tickt. Und - wie von ihm beinahe erwartet wird - spart er auch nicht mit Kritik an so manchen Parteigenossen.

Politisches und Persönliches finden sich in dem Werk, er lässt die Leser teilhaben an seiner Gefühlswelt, etwa als er kurz SPÖ-Chef war und dann doch nicht. Das Buch liest sich, als säße man dem Gesprächspartner Doskozil gegenüber.

Wenig später sollte sich das Blatt bekanntlich wenden. Während im Vorzimmer Journalisten warteten, erhielt sein Büroleiter Herbert Oschep den Anruf über den "peinlichen Fehler" bei der Stimmenauszählung: "Im ersten Moment konnte es niemand glauben." Und in der Sekunde sei ihm klar gewesen: "Ok, das war's." Es sei nicht nur eine "international belächelte Blamage, sondern natürlich auch persönlich eine unglaubliche Enttäuschung - und Belastung" gewesen.

Kurze Rückblende, Juni 2023: Eine Panne bei der Auszählung nach dem Bundesparteitag führte dazu, dass Doskozil für 48 Stunden SPÖ-Vorsitzender war. Am Tag nach dem Parteitag titelte die Krone "Dosko am Ziel" - "Das beschreibt mein Gefühl damals vielleicht am besten", freute er sich.

Mit dem Ersten Mai auf dem Wiener Rathausplatz kann er auch wenig anfangen. Die Tribüne, auf der die Parteielite stehe, habe etwas "Überhebliches, nicht mehr Zeitgemäßes": "Ich weiß nicht, was sich rote Granden dabei denken, wenn sie das Jahr für Jahr aufs Neue so inszenieren." Dort war er nur als Verteidigungsminister ein einziges mal: "Ausgerechnet der schlimmste Erste Mai überhaupt." Der damals amtierende SPÖ-Chef Werner Faymann wurde ausgepfiffen.

Beschrieben werden auch seine Aufgaben im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 sowie das Erleben des Vorfalls mit 71 toten Flüchtlinge in einem Lkw in Parndorf. Seine Ansichten - sowie die seines irakischen Friseurs in Stuttgart - zum Thema Integration finden sich ebenfalls im Buch.

Neue Hoffnung und eine positive Einstellung habe er in Leipzig gefunden, bei seinem nunmehrigen Arzt Andreas Dietz. Was seine Stimme betrifft, habe sich inzwischen "eine gewisse Gelassenheit und ein Gewöhnungseffekt eingestellt".

"Enge Hosen und Haargel nicht verhandelbar"

Einblicke gibt Doskozil auch in sein Privatleben mit seiner 13 Jahre jüngeren deutschen Ehefrau Julia, die er in seiner Zeit als Minister in Köln kennengelernt habe. Für sie beide gelte das Sprichwort "Gegensätze ziehen sich an". Während sie extrovertiert sei und über alles sprechen wolle, sei er zuhause der Gemütliche, der darauf hofft, dass sich Dinge von selbst lösen.

Was seine Garderobe betrifft, sei er für Tipps offen: "Nur meine engen Hosen und mein Haargel sind nicht verhandelbar."

Die Mietwohnung in Oberwart gestaltete seine Frau und "mittlerweile mag ich auch die Buddha-Figuren", stellte er fest. Gelassen habe die Familientherapeutin in Ausbildung jedenfalls den SPÖ-Parteitag in Linz genommen.