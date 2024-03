Doskozil erneut am Kehlkopf operiert

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am vergangenen Freitag erneut am Kehlkopf operiert worden. Bei einer Routinekontrolle im Klinikum Leipzig sei eine geringfügige, gutartige Wucherung an der zuletzt operierten Stelle festgestellt worden, teilte sein Büro am Sonntag mit.