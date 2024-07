Rote Bürgermeister bewerben Babler als Regierungschef

Seine Kollegen schilderten Probleme aus der Praxis. Dieter Posch aus Neudörfl sah "klammheimlich" Aufgaben an die Gemeinden delegiert. So müssten die Gemeinden mittlerweile zuzahlen, damit die Banken einen Bankomaten in den Kommunen beließen. Ebenso müsse Geld dafür aufgebracht werden, dass überhaupt ein Arzt in die Gemeinde kommt.

Tanja Kreer aus Straßwalchen betonte die Notwendigkeit eines Ausbaus des öffentlichen Verkehrs. Jede Gemeinde solle alle 30 Minuten eine entsprechende Anbindung haben. Patrick Skubel aus Neuhaus beklagte die hohen Zinsen, mit deren Begleichung die Kommunen allein gelassen worden seien.