Doskozil rechnet mit der SPÖ ab: "Störfaktor in der eigenen Partei"

2023 im pannenreichen Linzer Parteitag knapp Andreas Babler im Kampf um die Parteiführung unterlegen, sorgt er weiterhin mit offener Kritik an der Parteispitze für Schlagzeilen.

So auch in seinem Buch, in dem der 54-jährige Ex-Polizist biografische Notizen und politische Positionen mit tiefen Einblicken in die Sozialdemokratie verknüpft. Einige Kapitel, etwa jenes über seine Kehlkopf-Erkrankung, habe er eigenhändig geschrieben, so Doskozil bei der Präsentation am Mittwoch im burgenländischen Donnerskirchen. Andere laut Verlag ein Autorenteam.

Warum Doskozil Autor wurde

Das Buch hätte eigentlich schon im Vorjahr erscheinen sollen. Aufgrund des gerade tobenden internen Machtkampfs wäre das aber unpassend gewesen, so Doskozil. Mit einem Erscheinungstermin nach der Nationalratswahl wäre man wiederum mitten im burgenländischen Wahlkampf gelandet, rechtfertigt der Landeshauptmann die Terminwahl für die Veröffentlichung.