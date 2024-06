Hauptproblem der SPÖ: Der Mangel an Freundschaft

Zwei rote Denkschulen bei der Migration

Bei der Migration prallen nun wiederholt zwei rote Denkschulen aufeinander: Tirol oder das Burgenland fordern eine radikale Kurskorrektur, bis hin zu Obergrenzen. Die Wiener SPÖ hält es für sinnvoller, links der Mitte so viele Stimmen wie möglich einzusacken und bei der Migration pragmatisch zu bleiben. Hauptgrund: Die Zuwanderung ist kein Kernanliegen ihrer Wähler, sondern soziale Themen – Teuerung, Pflege, Wohnen. Wien fordert zudem ein schärferes Profil beim Klimaschutz. Letzteres hat die SPÖ bereits bei der EU-Wahl postuliert – und den Grünen beachtlich viele Wähler abgeluchst.

Inhaltliche Grundsatzdebatten sind aber nicht das Hauptproblem der SPÖ. Das ist ihr chronischer Mangel an Zusammenhalt, an „Freundschaft“. Keine Partei ringt so öffentlich um Positionen und Personalien. Im Positiven könnte man meinen: Die Sozialdemokratie lebt die „Demokratie“. Dabei wirkt sie aber oft ziemlich asozial und desavouiert ihre Parteivorsitzenden genüsslich. Etwa, als Hans Peter Doskozil am Montag verkündete, nach der Nationalratswahl eine Obmann-Debatte führen zu wollen.