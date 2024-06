"Hausverstand": Hans Peter Doskozil veröffentlicht Autobiografie

Eine Abrechnung mit der eigenen Partei oder ein neuer Anlauf für bundespolitische Ambitionen soll die Autobiografie aber nicht sein. Es handle sich um "keinen Blick zurück im Zorn", sondern vielmehr um einen Blick in die Zukunft, hielt Doskozil fest. Erscheinen wird das Buch am 11. Juli im ecoWing Verlag.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Kampf gegen Korruption am Beispiel der Klage rund um die Eurofighter-Beschaffung in seiner Zeit als Verteidigungsminister und am Beispiel des Rechtsstreits mit Investor Michael Tojner wegen der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Wohnbaugesellschaften Pannonia, Riedenhof und Gesfö. Außerdem will Doskozil der Frage nachgehen, "warum sich die Politik so schwertut, nachhaltige Lösungen im Bereich der Asyl- und Migrationsthematik zu finden", hieß es in einer Unterlage.

Die Idee zum Buch sei bereits vor zwei Jahren entstanden. Damals sei der Verlag an ihn herangetreten, erzählte Doskozil. Aufgrund seiner Bewerbung für den Bundesparteivorsitz wurde das Projekt zwischenzeitlich auf Eis gelegt und nun fertiggestellt. Verdienen wird der Landeshauptmann daran nach eigenen Angaben nicht. Mit dem Verlag sei festgelegt, dass das Autorenhonorar nicht an ihn fließen, sondern für karitative Zwecke gespendet werde.