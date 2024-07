Ex-Justizminister Brandstetter klagt Doskozil wegen Vorwürfen in Buch

Zum KURIER sagt er am Mittwoch, dass er "medienrechtlich klagen" werde. Brandstetter: "Es ist wichtig, dem Herrn Doskozil die rechtsstaatlichen Grenzen seiner Aktivitäten klarzumachen."

So sollen die Immobilien bewusst niedrig bewertet worden sein, um auch die Abschlagszahlung, die bei einer Umwandlung fällig wird, niedrig zu halten. Der Schaden wurde vom Land zunächst auf 40 Millionen Euro beziffert und stieg im Zuge der Ermittlungen auf bis zu 180 Millionen Euro an.

Doskozil schreibt, er habe das Gespräch mit Brandstetter damals "vielleicht noch etwas unbedarft" als Verfehlung beurteilt. "Heute, etwas reicher an Erfahrung", stelle er sich die Systemfrage. Die Konsequenz: "Korruption, Verfehlungen und damit einhergehende Misswirtschaft müssen mit aller Konsequenz verfolgt, aufgedeckt und geahndet werden."

Noch ein Satz, der im Buch zitiert wird, sticht ins Auge: "Und übrigens weißt du schon, dass du als Landeshauptmann keine Immunität besitzt, es kann das eine das andere ergeben, eine Anzeige folgt der anderen und wer weiß, was dabei herauskommt."

Die WKStA ist ab einer Schadenssumme von fünf Millionen Euro zuständig. Darunter ist es die örtliche Staatsanwaltschaft, in diesem Fall Eisenstadt.

"Wir wollen doch nicht streiten. Tojner gibt dem Land Burgenland vier Millionen Euro als Abgeltung und 'Morgengabe' zu deinem Amtsbeginn, das ist doch schon am Beginn ein schöner Erfolg, und das Verfahren wird nicht bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sondern in Eisenstadt abgehandelt."

Brandstetter weist Vorwürfe "aufs Schärfste zurück"

Brandstetter erklärte am Montag, nachdem bekannt wurde, dass die WKStA einen Anfangsverdacht gegen ihn prüft, Folgendes:

„Es gab im Auftrag von Tojner, der langwierige Verfahren vermeiden wollte, Verhandlungen über eine unpräjudizielle Leistung (eine Zahlung ohne Schuldeingeständnis oder Bindung an die Rechtslage, Anm.) von Tojner an das Land Burgenland, was Doskozil auch wollte.“ Mehrere Gesprächsrunden unter Anwälten hätten sich für ihn, Brandstetter, als sinnlos herausgestellt.

Die nun im Buch erhobenen Vorwürfe seien „absurd“, der Ex-Justizminister weist sie „aufs Schärfste zurück“.

Am Mittwoch meldete sich Brandstetter wieder beim KURIER und erklärte, dass er sich jetzt, nachdem er die entsprechenden Passagen im Buch nachgelesen habe, dazu entschlossen habe, medienrechtlich zu klagen.