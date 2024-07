Deutlich mehr ausländische Schulkinder in urbanen Zentren

Salzburg und Vorarlberg kommen mit Anteilen von über 19 Prozent bei ausländischen Kindern zwischen sechs und 15 Jahren kaum an Wien heran. Ebenso Oberösterreich mit 18 Prozent. Im Burgenland und in Tirol liegt der Anteil jeweils bei etwas über 16 Prozent, in Kärnten sind es etwa 15 Prozent. Am niedrigsten ist er in Niederösterreich mit 14 Prozent.

Allerdings gibt es auch in den jeweiligen Bundesländern Städte, die deutlich über diesen Werten liegen. So etwa die Landeshauptstädte Linz und Graz mit 36 bzw. 34 Prozent, die einen deutlich höheren Anteil als ihr Bundesland aufweisen und damit in etwa im Bereich von Wien liegen.