15-Jähriger starb nach Badeunfall in Südtirol

Der Jugendliche aus Prissian war am Mittwoch in einem Schwimmbad in St. Leonhard in Passeier beim Tauchen plötzlich nicht mehr aufgetaucht.

Der 15-Jährige hatte offenbar einen Herzkreislaufstillstand erlitten, berichteten Südtiroler Medien. Der 15-Jährige wurde aus dem Wasser gezogen und konnte reanimiert werden. Schließlich wurde er in das Spital geflogen.

Sofortige Wiederbelebung

Der Südtiroler war laut den Berichten mit einer Gruppe von Freunden in das Schwimmbad gekommen. Dass er nicht mehr auftauchte, fiel sofort auf. Der Bub wurde von den Bademeistern, zwei Krankenpflegerinnen und einem Ex-Mitarbeiter des Weißen Kreuzes Passeiertal aus dem Wasser gezogen. Diese begannen dann auch mit der Wiederbelebung.