Integrationsbericht: Nur jede vierte Frau aus "Asyl-Ländern" ist erwerbstätig

2023 finde in der Asylstatistik vor allem der Familiennachzug Niederschlag, heißt es in dem Bericht weiter. Die Zahl hat sich verdoppelt: 2022 kamen 4.200 , 2023 waren es 9.200 . Dabei handelt es sich um Angehörige (z.B. Kinder) von Menschen, die bereits einen Schutzstatus in Österreich haben.

2022 war das erste Jahr des russischen Angriffskrieges, rund 80.000 Ukrainer suchten in Österreich Schutz. 2023 kamen nur noch rund 15.800 . Ukrainer machen Ende 2023 mehr als die Hälfte der rund 80.000 Grundversorgungsbezieher in Österreich aus.

Allerdings sind nur 37 Prozent „primäre“ Analphabeten, die in keiner Sprache lesen und schreiben können. Beim Rest handelt es sich um jene, die nur das in Westeuropa verwendete lateinische Alphabet nicht beherrschen.

Die Migration befinde sich jedenfalls weiter auf hohem Niveau, sagte Katharina Pabel , Vorsitzende des Expertenrats für Integration, und so steige auch der Bedarf an Maßnahmen. Bei rund 65 Prozent der Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten bestehe etwa „ Alphabetisierungsbedarf “.

Von Frauen aus Afghanistan, Syrien oder dem Irak sind laut Zahlen der Statistik Austria nur rund 26,3 Prozent erwerbstätig (Männer: 55,2 Prozent). Hier verortet Integrations- und Frauenministerin Raab die Ursache mehr im „Wertefundament“, wie sie sagt. Häufig werde in den Familien entschieden, dass nur Männer an Integrationsmaßnahmen teilnehmen und die Frauen daheim bleiben.

Die Integrationsministerin erhob bei der Präsentation des 14. Integrationsberichts Forderungen, die die ÖVP nicht zuletzt im anlaufenden Wahlkampf erhebt: So wolle man bei der Sozialhilfe das dänische Modell übernehmen, das eine Wartefrist von fünf Jahren für den Vollbezug der Sozialhilfe vorsieht. Im Bereich des Arbeitsmarkts sollten Flüchtlinge verpflichtet werden, dort hin zu gehen, "wo die Arbeit ist", also weg von Wien und in jene Länder, wo Bedarf besteht.

2,45 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund

"Österreich wächst und Österreich wächst nur aufgrund der Zuwanderung", betonte Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria. Laut dem Statistischen Jahrbuch "Migration & Integration" lebten im Durchschnitt des Jahres 2023 rund 2,45 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung in Privathaushalten entsprach dies einem Anteil von 27,2 Prozent (2022: 26,4 Prozent).

Etwa 1,8 Mio. Menschen gehören der sogenannten "ersten Generation" an, sie wurden selbst im Ausland geboren und sind nach Österreich zugezogen. Die verbleibenden rund 620.100 Personen mit Migrationshintergrund sind in Österreich geborene Nachkommen.

Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund stieg in den vergangenen zehn Jahren um ein Drittel bzw. 7,8 Prozentpunkte an. Die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen in Österreich lag Anfang 2024 bei rund 1,8 Mio. Personen. Dies entsprach einem Anteil von 19,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung.

Unter den ausländischen Staatsangehörigen in Österreich sind weiterhin Deutsche die mit Abstand größte Gruppe: Am 1. Jänner 2024 lebten rund 232.700 Deutsche in Österreich, gefolgt von 153.400 Rumänen. Diese liegen vor den türkischen (124.100) und serbischen Staatsangehörigen (122.200). Platz fünf belegt Ungarn (107.300).

Auf den Rängen sechs bis zehn finden sich die Staatsangehörigen von Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Syrien, der Ukraine und Polen.