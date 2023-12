Afghanin erzählt, wie sie in nur zwei Jahren Deutsch lernte

Sie gilt als die Grundvoraussetzung für die Integration: die Beherrschung der deutschen Sprache. Doch wie geht es Menschen, die in ein fremdes Land kommen und eine Sprache erlernen müssen, die sich von der eigenen stark unterscheidet? Der KURIER fragte die 27-jährige Afghanin Fatima Afzali, wie sie diesen Prozess erlebte.

Grundsätzlich müssen Asylberechtigte in Österreich die Sprache erlernen (s. Infobox unten). Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) organisiert hierfür die Kurse. „Wir bieten alle Niveaus: von der Alphabetisierung bis zur fließenden Beherrschung“, erklärt ÖIF-Mitarbeiterin Sonia Koul. Ein Kursbesuch muss nachgewiesen werden, um etwa Sozialhilfe beziehen zu können. „Das Niveau, von dem die Menschen ausgehen, ist aber sehr unterschiedlich“, so Koul. Daher könne man keinen Zeitrahmen vorschreiben, in dem die Sprache erlernt werden muss.

Fatima Afzali ist eine derjenigen, die innerhalb von zwei Jahren nahezu fließend Deutsch erlernte.