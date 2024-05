Asyl-Verschärfungen: Karner will "Planquadrat" bei Familiennachzug

Innenminister Gerhard Karner liefert: Mit Gernot Maier , Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), an seiner Seite berichtete er heute, Freitag, über einen geplanten Erlass.

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigte vergangene Woche an, den Familiennachzug im Asylbereich "durch strikte Überprüfungen zu beschränken" - etwa durch DNA-Tests.

Soweit zu den " Sofortmaßnahmen ", die Innenministerium und Außenministerium per Erlass regeln können.

Das Alter der Ehepartner , die Personen mit Schutzstatus nach Österreich nachholen können, soll von 18 auf 21 Jahre erhöht werden, sagt Karner. So hoch sei es auch in Schweden.

Bei einer Konferenz in Zypern kommende Woche soll zudem geklärt werden, ob es "sichere Zonen" in Syrien gibt. Derzeit bekommen syrische Staatsbürger quasi automatisch einen Schutzstatus - das wäre dann vorbei. Zudem wären wieder Abschiebungen von syrischen Staatsbürgern möglich. Diese gibt es wegen des anhaltenden Bürgerkrieges in dem Land schon seit Jahren nicht mehr.