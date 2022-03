Russlands Krieg in der Ukraine: "Das ist Bruch des Völkerrechts"

„Das ist Bruch des Völkerrechts“. So qualifizierte Völkerrechtsexperte Ralph Janik von der Universität Innsbruck Mittwoch in der ZiB 2 den Angriff Russlands auf die ukrainische Zivilbevölkerung. Man dürfe Zivilisten nicht direkt angreifen, so der Völkerrechtler. Zudem gelte das „Verbot von unnötigem Leid. Bestimmte Waffentypen sollten also verboten sein, in der Praxis gebe es hier aber einen Graubereich.

Auf die Frage, ob es völkerrechtlich zulässig wäre, den ukrainischen Präsidenten zu ermorden, antwortete er: „Nein, er wäre kein legitimes Angriffsziel.“ Weiters wollte Moderator Armin Wolf wissen, ob es völkerrechtlich erlaubt gewesen sei, dass die ukrainische Regierung tausende Zivilisten bewaffnet haben. „Wenn Zivilisten Waffen bekommen, fällt das unter Miliz. Wenn die bewaffneten Zivilisten organisiert sind, haben sie den Status von Kombatanten und sind auch legitime Angriffsziele.“