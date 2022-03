Austro-Dschihadisten reisen in den Ukraine-Krieg

Meist kommen sie von jungen Männern, die bereits als radikalisiert gelten und ihre Wurzeln in Tschetschenien haben. In den Chats tauschen sie sich darüber aus, wie sie am schnellsten in die Ukraine gelangen, um gegen Russland zu kämpfen. Als sogenannte „Foreign Terrorist Fighters“ (FTF).

Verfassungsschutz verschärft Überwachung

Wie ernst diese Entwicklung in heimischen Sicherheitskreisen genommen wird, belegt eine Arbeitsgruppe, die laut KURIER-Informationen in den kommenden Tagen eingerichtet werden soll. Durch die Vernetzung der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) mit den Landesämtern für Verfassungsschutz (LVT) soll das Wissen über die Kriegs-Reisenden gebündelt werden.

Denn eines hat die Vergangenheit bewiesen: Wer als kampferprobter Dschihadist in sein Heimatland zurückkehrt, stellt eine erhöhte Gefahr für die interne Sicherheit dar. Einerseits würde die Bereitschaft für Anschläge in der Heimat steigen. Andererseits gelten Rückkehrende in der Dschihadisten- bzw. Islamistenszene als Vorbilder, was die Rekrutierung neuer Mitglieder erleichtern würde, wie es im Verfassungsschutzbericht heißt. Auch der Attentäter des Terroranschlags von Wien hatte vor der Bluttat versucht, nach Syrien auszureisen.