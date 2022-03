400 Wagner-Söldner angeblich auf Selenskij und Klitschko-Brüder angesetzt

Die Söldner sollen bereits im Jänner aus Afrika nach Belarus geflogen und von dort in das Nachbarland eingesickert sein – deutlich vor Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Unabhängig überprüft werden konnten diese Berichte aber nicht.

Die Information dürfte Mitgrund für das Verhängen der Ausgangssperre am Samstag in der ukrainischen Hauptstadt gewesen sein: Die ukrainische Führung soll am Samstag in der Früh von der Anwesenheit der Söldnertruppe erfahren und daraufhin die Maßnahme ergriffen haben, um den Kampf gegen Saboteure zu erleichtern.