Coronavirus: "Wir sind Krisen gewohnt, aber Corona toppt alles"

Fleischmann, der als Mastermind der Message Control in Kurz‘ Team gilt, sagt darauf angesprochen zum KURIER: "In Wohlstandszeiten ist die Distanz zwischen Medien und Realität teils groß, ab und zu hat das, was in den Medien stattfindet nur relativ etwas mit der Realität zu tun. In Krisenzeiten verringert sich diese Distanz drastisch. Was man in den Medien sagt, hat eine viel direktere Wirkung auf die Realität. Ein falscher Halbsatz in einer Krisenzeit ausgesprochen, kann schwerwiegende Folgen haben.“