Coronavirus: Diese Maßnahmen könnten heute beschlossen werden

Welche Maßnahmen könnten heue kommen?

Ausgeweitete Maskenpflicht

Die Maskenpflicht könnte zudem auf Teile des öffentlichen Raums ausgedehnt werden, also Pflicht werden, wo viele Menschen aufeinandertreffen.

Ein Verbot von Gesichtsschilden, insbesondere der viel kritisierten Kinn-Schilde, steht seit Längerem im Raum. Überlegt wird nun eine Pflicht, Mund und Nase vollständig zu bedecken – und das kann nur eine Maske.

Strengere Vorschriften für Pflegeheime

Vergangenen Freitag hat Oberösterreich strengere Schutzbestimmungen in Alters- und Pflegeheimen beschlossen, morgen, Dienstag, tritt die Verordnung in Kraft. So müssen Besucher Masken tragen, vor Zutritt zu den Pflegeheimen wird Temperatur gemessen, ebenso müssen Kontaktdaten bekannt gegeben werden.

Der Pensionistenverband schlägt eine große Ausweitung von zuverlässigen Schnelltests für sowohl Pflegeheimbewohner als auch Mitarbeiter vor. Von einem Besuchsverbot warnt er. "Was nicht geschehen darf, ist, dass man wieder ein Besuchsverbot verhängt. Denn die psychosozialen Folgen sind ähnlich dramatisch wie die gesundheitlichen“, so der Peter Kostelka, Chef des Pensionistenverbands.

Auch Kanzler Kurz betonte in seiner Videobotschaft von Sonntag, dass es nicht genüge, ältere Menschen wegzusperren. "So eine Gesellschaft wollen wir nicht sein", sagte er, "ältere Menschen und Risikogruppen haben es verdient, dass wir auf sie Rücksicht nehmen". Zudem würde das nicht funktionieren, müssten doch ältere Menschen auch in Pflegeheimen von Mitarbeitern versorgt werden - und die Mehrzahl wohne nicht in Heimen, sondern "mitten in der Gesellschaft", oft in Familien.

Frühere Sperrstunde in der Gastronomie

In Salzburg, Tirol und Vorarlberg gilt bereits 22 Uhr als Sperrstunde. Nun könnte die Sperrstunde österreichweit einheitlich geregelt werden – angepeilt wird dem Vernehmen nach 23 Uhr.

Den Ländern bleibt freilich die Möglichkeit, die Sperrstunde noch früher anzusetzen. Die Stadt Wien wollte die Sperrstunde bislang nicht vorziehen. Es würde sonst vermehrt zu illegalen Partys kommen.