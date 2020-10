Niederländer pfeifen auf Corona: Im Lockdown wird wild gefeiert

Das Coronavirus schlägt in der zweiten Welle hart zu in den Niederlanden – doch die Bürger machen Party. Während die Abgeordneten in Den Haag am Mittwochabend über die düstere Realität debattierten, grölten, tranken und tanzten Hunderte in Partyzelten auf dem Platz vor dem Parlamentsgebäude. Ähnliche Szenen wurden auch aus anderen Städten gemeldet.

Es ist wohl ein letzter Tanz: Kneipen, Cafés und Restaurants mussten mit 14. Oktober für mindestens vier Wochen schließen mussten. Und das Verhalten passt zu den Niederländern, die den Wert des Lebens gerne daran messen, wie „gezellig“ es ist. Touristen wunderten sich bereits in den Sommermonaten darüber, wie locker es die Niederländer mit der Coronakrise nahmen. Kaum war der erste „intelligente Lockdown“ am 1. Juni vorbei, ging das normale Leben wieder voll weiter. Keine Masken, keine Kontrollen, aber dichtes Gedränge in Geschäften und Kneipen.