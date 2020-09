Corona: Ab Montag wird es wieder ernst - was jetzt gilt

Was bedeutet das für die Regionen?

Im Prinzip, dass die Bundesländer und vielleicht sogar die Bezirke zusätzlich zu jenen Maßnahmen, die für ihre jeweilige Ampel-Einstufung gelten, weitere Maßnahmen verhängen können. Lockerungen sind hingegen nicht möglich. Wie weit die Möglichkeiten der Bundesländer gehen sollen, konnte man im Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage allerdings noch nicht beantworten. In der Praxis könnte die Situation für die Bürger sehr unübersichtlich werden, wenn in einzelnen Regionen unterschiedliche Regeln gelten.

Wozu braucht es noch die Corona-Ampel?

„Die Ampel ist ein vereinfachender Übersetzungsversuch der Risiko-Einschätzung“, betonte Anschober am Freitag. Durch die nun gesetzten bundesweiten Maßnahmen wird es aber noch schwerer, sich an ihr zu orientieren. Denn die geplante Maskenpflicht im Handel und die Einschränkungen der Veranstaltungen sind eigentlich Maßnahmen, die erst ab Ampelfarbe Orange (hohes Risiko) gegolten hätten. Mittlerweile wurde auch die Website zur Corona-Ampel geändert. Die Kapitel, welche Maßnahmen bei welcher Farbe gelten, wurden offline genommen. All das entflammt die Polit-Debatte über die Sinnhaftigkeit der Ampel wieder neu.

Was bedeuten die Verschärfungen konkret für die Veranstalter von größeren Events?

Das ist noch unklar. „Die Verordnung ist derzeit in finaler Erarbeitung und Abstimmung“, heißt es aus dem Ministerium. Betroffen könnte auch der Wiener Wahlkampf sein. So findet am Donnerstag am Wiener Viktor-Adler-Markt eine Kundgebung des Teams HC Strache statt. Bei der Partei geht man aber davon aus, dass sie stattfinden kann – mit Bodenmarkierungen, um den Sicherheitsabstand einhalten zu können.

Wie wird es jetzt mittelfristig weitergehen?

Der Bundeskanzler zerstreute am Freitag Illusionen, dass es sich bei den anstehenden Verschärfungen um rasch vorübergehende Maßnahmen handle: „In den nächsten Wochen wird es sicher keine Verbesserung geben“, weil sich das Leben im Herbst wieder mehr nach innen verlagern werde. Vielmehr sei mit weiteren Maßnahmen zu rechnen: „Wir sind mitten in einer Pandemie.“