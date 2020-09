Live: Ludwig präsentiert fünf Empfehlungen gegen Corona in Wien

Bürgermeister Michael Ludwig, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der ärztliche Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes, Michael Binder, berichten um 9:30 über die weitere Vorgehensweise der Stadt Wien im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Am Donnerstag war die Aufregung groß in der Stadt: Österreichweit gab es gestern 664 Neuinfektionen, 387 davon alleine in Wien. Ähnliche schlechte Werte gab es zuletzt im März. Die Entscheidung Donnerstagabend war dennoch, dass die Ampel in Wien vorerst auf Gelb bleibt.

Der medizinische Krisenstab der Stadt Wien empfiehlt die Umsetzung folgender Maßnahmen:

Krankenanstalten und Pflegeheime: Wien setzt das routinemäßige Testen vor Aufnahme ins Spital und Pflegeheimen fort Handel: Tragen einer Maske für Kunden im gesamten Handel (jedenfalls für Kunden) Gastronomie: Masken in Restaurants bis zum Tisch tragen, auch an der Bar Masken tragen Arbeitswelt: Sensibilisierung für Regeln in Sozialräumen von Arbeitsstätten (zum Beispiel: Masken in sozialen Begegnungsräumen, Abstand in Großraumbüros) Regulierung für "geschlossene Veranstaltungen" in Gastronomiebetrieben, Vereinslokalen und Ähnlichem (Regulierungen wie in der Gastronomie).

