Stadtrat Peter Hacker: „Das ist keine Frage, wie sympathisch wir uns sind“

Wie sehen Sie die Maßnahmen des Bundes?

Ich freue mich, dass von der Regierung Regelungen für ganz Österreich angekündigt sind und wir Länder zusätzliche Regelungen treffen dürfen. Es waren im Sommer fast alle Spielregeln fallen gelassen worden, dazu kam die Reisetätigkeit. Das war eine Melange, bei der klar war, dass die Zahlen steigen. Die Idee, dass man bei Besuchern von Veranstaltungen Absolut-Zahlen festlegt, halte ich aber noch für überarbeitenswert. Es ist ein Unterschied, ob 1.000 Zuseher im Praterstadion sind oder 1.000 Zuschauer am Fußballplatz der Vienna.

Hätte man nicht schon früher handeln sollen?

Deshalb haben wir den Druck verstärkt, ich habe schon im August gesagt, ich verstehe die unterschiedliche Regelung im Handel nicht. Dem Virus ist es egal, ob er sich in einem Schuhgeschäft oder einem Lebensmittelgeschäft überträgt.

Salopp gefragt: Wer entscheidet, was in Wien passiert? Sie oder der Gesundheitsminister?

Jeder in seiner Verantwortung. Wir sind in der Frage der Epidemie-Bekämpfung aneinandergebunden. Das hat sich der Gesetzgeber so ausgedacht, das ist nicht eine Frage, wie sympathisch wir uns sind. Wir haben beide die Pflicht, das beste für unser Land und unsere Stadt zu machen. Deshalb habe ich kein Verständnis für parteipolitische Seiteneinwürfe. In den allermeisten Punkten bin ich mit dem Minister einer Meinung.