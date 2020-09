"Corona ist Brandbeschleuniger in Sachen Einsamkeit“

Wie virulent das Problem ist, weiß Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes. Den Grund sieht sie in den demografischen (siehe Grafik) und gesellschaftlichen Veränderungen. Die Zahl der alleinlebenden Menschen nimmt in den nächsten Jahren überdurchschnittlich stark zu. Derzeit leben mehr als 500.000 der über 65-Jährigen allein, das entspricht 50 Prozent der Haushalte der über 65-Jährigen. Tendenz steigend. Dass ältere Menschen mit diesem Problem schwer zu kämpfen haben, das interessierte bisher kaum jemanden, so Korosec.