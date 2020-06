Ingrid Korosec: "Altersbild: schwach, entmündigt, teuer"

Das Tragen von Masken, das Fernbleiben von der Familie, das Nicht-Umgehen können mit digitalen Technologien wie bargeldloser Bezahlung hat vielen Pensionisten das Leben zudem erschwert. Wie viel Digitalisierung ist einem Pensionisten zumutbar? Wo ist - Ihrer Erfahrung nach, nach Gesprächen mit ihren Mitgliedern - die Grenze?

Zwei Drittel der Über 65-Jährigen besitzen ein Smartphone und nutzen auch das Internet. Das Erlernen digitaler Kompetenzen ist älteren Menschen nicht nur zumutbar, sondern unbedingt nötig. In absehbarer Zukunft wird die Digitalisierung bei Mobilität, Medizin, Betreuung und Pflege an Bedeutung gewinnen. Außerdem ist der Alltag bereits sehr digital, denken Sie an Online Banking, Einparkhilfen, diverse Kommunikationstechnologien. Die Digitalisierung kann viel dazu beitragen, dass wir im Alter selbstständig bleiben und am Leben teilnehmen können.

Die geäußerte Sorge um Datensicherheit teilen Sie – nicht?

Natürlich kommen da große Mengen sehr sensibler Daten in Umlauf. Von der Regierung wünsche ich mir, dass bald die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, die Sicherheit und Transparenz garantieren. Estland zum Beispiel ist uns hier meilenweit voraus. Wie die Esten es machen – aber auch aus den Fehlern, die dort passierten – können wir eine Menge lernen.

Estland ist Spitzenreiter im Bereich Digitalisierung und Digital Health. Das Land setzt seit seiner Unabhängigkeit 1991 konsequent auf Digitalisierung. Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte war die Vereinfachung von Behördengängen und der leichtere Zugang zur Verwaltung eine Notwendigkeit.

Haben Sie persönlich die Befürchtung, dass bei einer sogenannten zweiten Welle die Risikogruppe der Älteren in Pflege- oder Seniorenheimen besonders von der Gesellschaft ausgeschlossen wird?

Diese Frage ist extrem schwierig, und ich kann sie für mich selbst kaum befriedigend beantworten. Wir wissen alle, wie sehr die Menschen in den Heimen unter der Isolation und Einsamkeit litten. Angehörige erzählten mir von herzzerreißenden Szenen, die sich abspielten. Besonders Menschen mit Demenzerkrankung verstanden nicht, warum sie nicht mehr besucht wurden. Gerade für sie sind neue Kommunikationstechnologien schwierig. Außerdem können sie den persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Zu einer zweiten Welle kommt es, wenn überhaupt, vermutlich erst im Herbst. Mir wäre am liebsten, wenn vom Gesundheitsminister Empfehlungen gegeben würden, damit nicht jedes Heim sich einen eigenen Weg suchen muss. Das ist für alle Beteiligten anstrengend und verwirrend.

Sieht man sich aber die Erkrankungs- und Sterberate unter Heimbewohnern anderen Ländern an, schneidet Österreich gut ab: in Deutschland starb teilweise ein Fünftel der Menschen in den Heimen an COVID 19, in Schweden handelt es sich bei jedem zweiten Tote um einen Heimbewohner, in Belgien sind es 42%, in Italien und Spanien über 50%. Aber der Erfolg geht bei uns auf Kosten der Grundrechte, in die massiv eingegriffen wurde.