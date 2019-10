Britische Umfrage: Einsamkeit trifft Junge härter

Über 2.000 Britinnen und Briten wurden kürzlich vom britischen Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov zum Thema Einsamkeit befragt. Nun wurden die Ergebnisse veröffentlicht.

Es zeigt sich: Alleinsein betrifft nicht nur ältere Generationen. Im Gegenteil: 31 Prozent der 18 bis 14-Jährigen gaben im Zuge der Befragung an, sich oft oder gar ständig einsam zu fühlen. Konkret gaben 24 Prozent der jungen Menschen an, sich in ihrem Leben bereits einsam gefühlt zu haben, sieben Prozent gaben an, täglich unter Einsamkeit zu leiden. Bei den über 55-Jährigen sagten 17 Prozent aus, vom Gefühl der Isolation betroffen zu sein. Zwei Prozent gaben an, sich die ganze Zeit über einsam zu fühlen.

Neue Herausforderungen

Die YouGov-Experten gehen davon aus, dass die Ergebnisse mit den "neuen Herausforderungen" zusammenhängen könnten, mit denen junge Menschen zum ersten Mal konfrontiert sind. Etwa nach dem Auszug von zu Hause, dem Eintritt ins Berufsleben oder dem Beginn eines Studiums.

Die Umfrage ergab auch, dass 46 Prozent der 18- bis 24-Jährigen Schwierigkeiten haben, neue Freunde zu finden – im Vergleich zu 38 Prozent der Gesamtbevölkerung und 28 Prozent der älteren Umfrageteilnehmer.