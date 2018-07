Wie gefährlich ist Einsamkeit?

Laut einer wissenschaftlichen Studie der Universität Helsinki erleiden einsame Menschen häufiger Herzinfarkte und Schlaganfälle als Personen, die sich sozial eingebettet fühlen. Die Gründe dafür liegen laut Untersuchung aber nicht an der Einsamkeit per se, sondern den damit einhergehenden ungesunden Lebensumständen einsamer Personen. Jedenfalls sei die soziale Isolation als eigenständiger Risikofaktor zu bewerten. Mit rund 1,5 Millionen Single-Haushalten in Österreich haben sich die Ein-Personen-Haushalte seit 1986 verdoppelt, was viel Potenzial für soziale Isolation und somit Einsamkeit birgt.

Wie würden Sie Einsamkeit definieren?

Stephan Doering: Wichtig ist die Unterscheidung von allein sein und Einsamkeit. Ich kann sehr wohl alleine sein, aber mich nicht einsam fühlen. Weil ich weiß, dass es jemanden gäbe, der mit mir wäre, wenn ich das wollte. Wir sind davon überzeugt, dass Einsamkeit damit zu tun hat, ob ich verinnerlichte Bilder von wichtigen anderen Menschen in mir trage und ich mich auf diese Menschen beziehen kann. Dann fühle ich mich in der Regel auch nicht einsam, sondern alleine oder kann die Einsamkeit aus eigener Kraft überwinden, wenn ich z. B. in eine neue Stadt ziehe, wo ich niemanden kenne.

Und wann sind wir dann einsam?

Einsam sind wir dann, wenn wir diese inneren Objekte der anderen nicht mehr nutzen können, um uns zu beruhigen. Das geschieht, wenn ich schwierige belastende Umstände in meiner Kindheit hatte und keine positiven Beziehungserfahrungen machen konnte, dann habe ich nie solche Bilder verinnerlicht und leide sehr stark unter Einsamkeitsgefühlen. Oder wenn ich eine Depression entwickle und mir aus diesem Grund die Fähigkeit verloren geht, mich auf diese inneren stabilisierenden Bilder zu beziehen.

Gibt es eine Möglichkeit, Einsamkeit zu therapieren?

Wir sprechen nicht von Einsamkeit, sondern von Funktionsstörungen der Persönlichkeit, also dass jemand nicht in der Lage ist, tragfähige Beziehungen aufzubauen, sich selbst nicht beruhigen und steuern kann. Wir würden immer versuchen, die Möglichkeiten, die ein Mensch hat, mit sich, der Welt und Beziehungen umzugehen, zu diagnostizieren. Und natürlich die Krankheitssymptome. Der weitere Blick geht auf die soziale Situation.

Das Thema ist derzeit sehr populär, der deutsche Autor Manfred Spitzer schreibt in seinem Buch, dass die Einsamkeit Todesursache Nummer eins in den westlichen Ländern sei.

Das halte ich für eine populistische Sicht auf die Dinge. Natürlich müssen wir erst fragen, um welche Form der Einsamkeit es sich handelt. Ist jemand aufgrund sozialer Umstände als Migrant in einem feindlichen Umfeld einsam und kann er auch bei guten Ressourcen nicht dagegen ankommen, wird dann krank oder hat jemand von vornherein psychische Probleme und kommt egal in welchem Umfeld nicht wirklich zurecht? Insofern ist Einsamkeit aus verschiedenen Gründen ein Risikofaktor, psychosomatische Krankheiten und selbst körperliche Erkrankungen zu entwickeln, die dann zu erhöhter Sterblichkeit führen können. Aber es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Sterberate.

Die britische Regierung hat jüngst ein Einsamkeitsministerium erschaffen. Wie beurteilen Sie die Intervention der Regierung bei diesem Thema?

Wenn man erkennt, dass eine Gesellschaftsform wie wir sie heute haben, Vereinsamung fördert, weil immer weniger soziale Begegnungsorte und -zeiten vorhanden sind und die Leute immer mehr in die Vereinsamung geraten, dann finde ich es begrüßenswert.