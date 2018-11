Interview: Einsamkeit ist keine Frage des Alters

Sind alte Menschen besonders betroffen?

Ja, aber auch Jüngere zwischen 20 und 35 Jahren fühlen sich oft isoliert, weil sie sich in dieser Zeit auf die Lebenskarriere vorbereiten – sie studieren, haben den ersten Job, gründen eine Familie. In diesem Hamsterrad geht ihnen das Emotionale verloren. Sie versäumen es, Kontakte zu pflegen, auch weil der andere zur Konkurrenz werden kann. Andere sind gestresst, weil sie auf anhaltender Sinnsuche sind und das Gefühl haben, nicht zum Ziel zu kommen. Der Soziologe Hartmut Rosa bringt das in dem Buch gut auf den Punkt.

Welche Gruppen sind besonders gefährdet?

Dass Alte, psychisch und körperlich Kranke dazugehören, war naheliegend. Überrascht hat mich ein Beitrag über Rettungssanitäter und andere helfende Berufe wie Polizei oder Feuerwehr. Durch ihren Arbeitsalltag müssen sie im Umgang mit Tod und Krankheit Stärke zeigen, für sie gibt es kaum Möglichkeiten, sich mitzuteilen. Der Tenor lautet: „Das muss man aushalten.“ Erschwerend kommt hinzu, dass diese Menschen immer öfter angepöbelt werden.

Großbritannien hat ein Einsamkeitsministerium installiert. Ist das eine gute Idee?

Als ich das las, habe ich meinen Augen nicht getraut. Einsamkeit hat ja eine politische Komponente: Verarmte, Flüchtlinge und andere Gruppen, die ihrer ökonomischen Grundlagen beraubt sind, sind stark davon betroffen. Statt an dem Phänomen herumzudoktern, sollte man sich die Ursache anschauen. Würde der Staat Geld in die Hand nehmen, könnte er Engpässe reduzieren: Arme könnten am sozialen Leben wieder teilnehmen und die Versorgung Gebrechlicher könnte gesichert werden – die verfallen nämlich, wenn niemand sie besucht.

Geld allein hilft aber auch nicht. Mit welchen Mitteln kann man Menschen aus der Isolation holen?

Da gibt es eine Litanei an Maßnahmen, etwa der Wohnungsbau: Es gibt immer mehr Gettos – das wird man in die moderne Stadtplanung miteinbeziehen müssen. Sicher könnte man auch das Ehrenamt mehr wertschätzen. Die öffentliche Hand sollte da vor allem Geld in die Vernetzung stecken.