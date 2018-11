Raus aus der Einsamkeit!

Früher brachte der Briefträger nicht nur die tägliche Post an die Tür, sondern auch die Neuigkeiten aus der Nachbarschaft. Oft nahm er sich dafür mehr Zeit, trank ein angebotenes Tässchen Kaffee oder auch ein Stamperl Schnaps und man plauderte ein wenig. Alleinstehende hatten da nicht nur einen Fixpunkt im Tag, im Idealfall bemerkte der Besucher auch, wenn etwas nicht in Ordnung war. Etwa, weil eine alte Dame wegen eines Sturzes nicht öffnete. Oder es erfuhren Einsame im Gespräch, dass sich einige Nachbarn aus der Nebenstraße regelmäßig zum Kartenspielen treffen und noch Mitspieler brauchen könnten.

Der Postler als Tür zur (sozialen) Welt: Diese Rolle soll in Großbritannien wieder forciert werden. In einigen Regionen will die Regierung mit der Royal Mail ein Pilotprojekt starten. Die Postmitarbeiter sollen geschult werden und auf ihren täglichen Routen mit allein lebenden, isolierten oder einsamen Menschen Kontakt aufnehmen. Und sie nach Bedarf vernetzen oder ihre Familien über Auffälligkeiten informieren.