Internationale Vorbilder: Britisches Einsamkeitsministerium

Welche Konsequenzen unbeachtete und unbehandelte Einsamkeit nach sich zieht, zeigt Japan. Dort gibt es seit den 1980ern einen Begriff für jene Menschen, die in sozialer Isolation leben und vereinsamt sterben. Kodokushi – zu deutsch „einsames Sterben“ oder „einsamer Tod“.

2018 sorgt ein neues Ministerium in Großbritannien für internationale Schlagzeilen. Die damalige Premierministerin Theresa May will der Vereinsamung der Gesellschaft entgegenwirken, auf sie aufmerksam machen und führt ein Ministerium für Einsamkeit ein. May begründet die Innovation mit der „traurigen Realität“: mehr als neun Millionen der über 66 Millionen Briten fühlen sich gemäß einer Umfrage des Roten Kreuzes immer oder häufig einsam.