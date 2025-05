Causa Pilnacek: Warum das Verfahren gegen Kripo-Beamte eingestellt wurde

Denn sie wussten nicht, was sie tun?

Im Fokus stand immer die Frage nach dem Motiv: Spekuliert wurde etwa, dass die Kripo-Beamten auf Pilnaceks Handy (politisch) belastendes Material vermutet hätten, und dieses (möglicherweise nach einem Auftrag von oben) verschwinden lassen wollten. Pilnacek war ja langjähriger Sektionschef im Justizministerium, hatte die Aufsicht über brisante Strafverfahren und war politisch bestens verletzt.

Auch, dass er - laut Angaben der Freundinnen Anna P. und Karin W., in deren Haus in Rossatz er sich in jener Nacht aufhielt - "wie wild am Handy herumgetippt" habe, gab Anlass zur Vermutung, er habe womöglich versucht, seine Kontakte zu aktivieren, um die Geisterfahrt zu vertuschen.

Das Handy wurde nie sichergestellt und die Daten nie ausgewertet - und dafür verantwortlich sind, so viel geht aus der Einstellungsbegründung hervor, die Polizisten. Allerdings sei "weder in objektiver noch in subjektiver Hinsicht von einem Missbrauch hoheitlicher Befugnisse auszugehen".

Sinngemäß liest sich die Begründung so, als hätten sie es schlicht nicht besser gewusst. Sie seien "berechtigterweise" davon ausgegangen, dass es sich beim Tod des Sektionschef um einen Suizid gehandelt habe. Auch, wenn ein Suizid nie zweifelsfrei belegt wurde.

Für möglich gehalten wird auch, dass es ein Unfall war. Und auch die Frage nach einem möglichen Fremdverschulden ist noch nicht ganz ausgeräumt. Die Staatsanwaltschaft Krems prüft derzeit eine Wiederaufnahme der Ermittlungen.