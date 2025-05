Causa Pilnacek: Pilz' Medium wegen übler Nachrede verurteilt

Um den Tod des früheren Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek ranken sich viele Mythen. Pilnacek wurde am 20. Oktober 2023 leblos in einem Nebenarm der Donau bei Rossatz aufgefunden - eine Obduktion stellte fest, dass er ertrunken war. Wenige Stunden zuvor war er betrunken als Geisterfahrer unterwegs.

Einer, der einen Suizid von Pilnacek nicht glauben will, ist Peter Pilz, ehemaliger Grün- und Liste-Jetzt-Abgeordneter. In seinem Online-Medium zackzack stellte er den Vorwurf in den Raum, ein "Putztrupp" im Sinne der ÖVP hätte Beweismittel unterdrückt. Er belastete darin auch konkrete Ermittler.

Wahrheitsbeweis nicht gelungen

Einer davon, ein Chefinspektor aus Niederösterreich, klagte Pilz daraufhin wegen übler Nachrede. Nach drei intensiven Verhandlungstagen fiel im Landesgericht für Strafsachen in Wien Mittwochnachmittag das Urteil: Die Berichterstattung war falsch, der Wahrheitsbeweis ist nicht gelungen. "Davon sind wir weit entfernt", betont Richter Christian Noe. zackzack muss je Artikel 2.000 Euro zahlen - in Summe also 8.000 Euro. Johannes Helm, der zackzack vertritt, meldete sofort Rechtsmittel an - somit nicht rechtskräftig.