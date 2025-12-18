Finale im Prozess um Pilnacek-Buch: Anna P. schildert "irre Zeit"

Der von Bundespolizeidirektor Michael Takacs und weiteren Spitzenpolizisten angestrengte Medienprozess gegen die Zack Media GmbH mit Herausgeber Peter Pilz ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht für Strafsachen fortgesetzt worden.

Auch ein Urteil dürfte noch heute fallen. Die Beamten werfen Pilz üble Nachrede vor - wegen der Kritik an der Polizei in Pilz' Buch rund um das Ableben von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek ("Der Tod des Sektionschefs").

Geladen waren am Donnerstag noch weitere Zeugen und Zeuginnen, zuerst der Krone-Journalist Erich Vogl. Er schilderte in seiner Befragung durch den Richter, wie er vom ersten Tag an zum Tod Pilnaceks (am 20. Oktober 2023) recherchiert hatte.

Sei man zu Beginn von einem Suizid ausgegangen, hätte sich diese Meinung im Zuge der Recherchen geändert. Vogl bestätigte auch, dass die ÖVP versucht habe, die Berichterstattung zum Teil "abzudrehen". "Das hat nicht funktioniert", sagte er.