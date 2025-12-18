Finale im Prozess um Pilnacek-Buch: Anna P. schildert "irre Zeit"
Der von Bundespolizeidirektor Michael Takacs und weiteren Spitzenpolizisten angestrengte Medienprozess gegen die Zack Media GmbH mit Herausgeber Peter Pilz ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht für Strafsachen fortgesetzt worden.
Auch ein Urteil dürfte noch heute fallen. Die Beamten werfen Pilz üble Nachrede vor - wegen der Kritik an der Polizei in Pilz' Buch rund um das Ableben von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek ("Der Tod des Sektionschefs").
Geladen waren am Donnerstag noch weitere Zeugen und Zeuginnen, zuerst der Krone-Journalist Erich Vogl. Er schilderte in seiner Befragung durch den Richter, wie er vom ersten Tag an zum Tod Pilnaceks (am 20. Oktober 2023) recherchiert hatte.
Sei man zu Beginn von einem Suizid ausgegangen, hätte sich diese Meinung im Zuge der Recherchen geändert. Vogl bestätigte auch, dass die ÖVP versucht habe, die Berichterstattung zum Teil "abzudrehen". "Das hat nicht funktioniert", sagte er.
Freundin Karin W. konsultierte Wahrsagerinnen
Mit großer Spannung erwartet wurde die Aussage von Zeugin Anna P., die mit Pilnaceks einstiger Freundin Karin W. zusammen gewohnt hatte. Sie beschrieb, wie sie Pilnacek in der Nacht des 19. Oktober 2023 abgeholt hat, nachdem er alkoholisiert und als Geisterfahrer auf der Stockerauer Schnellstraße aus dem Verkehr gezogen worden war, und ihn nach Rossatz fuhr.
Am nächsten Morgen wurde er tot in einem Seitenarm der Donau gefunden. Pilz ventiliert in seinem Buch die Theorie, er könnte getötet worden sein.
Vom Richter gefragt, was sie denn glaube, sagte P., dass auch sie Zweifel gehabt hätte, ob es sich um einen Suizid gehandelt habe. Erklärte dann aber: "Ich habe es für möglich gehalten, dass es ein Unfall war, dass er gestolpert und ins Wasser gefallen ist. Aber dass er ermordet worden ist, nein."
Zweifel ausgelöst hätten Gespräche mit Feuerwehrleuten, die vor Ort den Leichnam geborgen haben, oder auch durch Aussagen der Gemeindeärztin.
Die Zeugin berichtete auch, dass Pilnaceks einstige Freundin Kartenleserinnen und Wahrsagerinnen kontaktiert hätte, die ebenfalls Zweifel an den Todesumständen geäußert hätten. "Das hat so eine irre Dynamik genommen", schilderte sie bei ihrer Befragung, und wiederholte immer wieder: "Es war eine irre Zeit."
Selbst glaube sie aber nicht an derartige esoterische Methoden. Und auch im weiteren Umfeld der Frauen habe es reihenweise Spekulationen und Verschwörungstheorien gegeben.
"Vielleicht wollte ich mich interessant machen"
Im Kern ihrer Befragung stand eine frühere Aussage von ihr gegenüber mehreren Personen, wonach ihr Bundespolizeidirektor Takacs gesagt habe, sie solle den Laptop des Sektionschefs "verschwinden lassen".
Das sei "frei erfunden" gewesen, erklärte die Zeugin. Takacs, der einer der vier Kläger ist, habe das nie zu ihr gesagt.
Sie schildert, dass es damals "ganz wilde Spekulationen" gegeben habe. Karin W. hätte auch immer wieder Dinge gehört und Dinge dazuerfunden. "Es war auch mein psychischer Sonderzustand, dass ich Sachen gesagt und erzählt habe", sagt Anna P. "Vielleicht, weil ich mich interessant machen wollte. Es war ein Fehler."
Nach ihrer Befragung wurde eine Mittagspause eingelegt, um 13.45 soll es mit den Schlussplädoyers weitergehen. Dann wird ein Urteil erwartet.
