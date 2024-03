Lebensgefährtin berichtet von seltsamen Vorgängen nach Pilnaceks Tod

Die Leiche des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek wurde am frühen Morgen des 20. Oktobers 2023 von seiner Lebensgefährtin Karin Wurm am Ufer der Donau gefunden. Wurm erzählt nun gegenüber dem Online-Medium ZackZack von seltsamen Vorgängen in den ersten Stunden nach dem Fund des Toten.

Laut Wurm hätten bereits um 10 Uhr zwei Kriminalbeamte bei ihr angeläutet. Deren Ziel: Pilnaceks Handy, Schlüssel, Geldbörse und Computer sicherzustellen. Nach einem USB-Stick, den Pilnacek immer bei sich trug und der bei der Leiche nicht mehr auffindbar war, hätten die Polizisten nicht gefragt. Wurm berichtet, sie habe die Beamten nicht ins Haus gelassen, ihnen die Gegenstände aufgrund ihres „bestimmten Auftretens“ aber in einem Plastiksackerl übergeben.

Prinzipiell werden Sicherstellungen nur bei Strafverfahren und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchgeführt – bei einem Toten eventuell dann, wenn ein Fremdverschulden vermutet wird. Ausnahme: Bei Gefahr in Verzug darf die Polizei eigenständig handeln.