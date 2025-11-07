Pilnacek-Laptop: Kein Verfahren gegen Polizeidirektor Takacs

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten wird in der Causa Pilnacek nicht gegen Bundespolizeidirektor Michael Takacs ermitteln. Ihm war vorgeworfen worden, er hätte Anna P. – einer Freundin des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek – aufgetragen, dessen Laptop „verschwinden zu lassen“. Nach Berichten auf zackzack.at wurde Takacs angezeigt, unter anderem als Beitragstäter zur Vernichtung eines Beweismittels.

Die Staatsanwaltschaft stellt nun in einer „Verständigung vom Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens“, die dem KURIER vorliegt, fest: Erstens gebe es keine unmittelbaren Wahrnehmungen dazu, dass Takacs diesen Satz jemals zu Anna P. gesagt hätte. Zwar behaupten mehrere Personen, dass P. ihnen von einem entsprechenden Telefonat erzählt habe. Sie selbst sagte aber bei ihrer Einvernahme bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), sie habe Takacs gar nicht berichtet, dass sie den Laptop hat – und er sie auch nicht aufgefordert habe, ihn „verschwinden“ zu lassen. Sie räumte nur ein, dass sie eine solche Behauptung im Rahmen eines Treffens, bei dem „sehr viel Alkohol konsumiert“ worden sei, unwidersprochen gelassen habe.