Prozess um Pilnacek-Buch: Gerichtsmediziner sah "keinen Hinweis auf Tötungsdelikt"

Der von Bundespolizeidirektor Michael Takacs und weiteren Spitzenpolizisten angestrengte Prozess gegen die Zack Media GmbH mit Herausgeber Peter Pilz ist am Donnerstag fortgesetzt worden. Die Beamten werfen ihm wegen der Kritik an der Polizei in seinem Buch rund um das Ableben von Ex-Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek üble Nachrede vor. Die Gemeindeärztin, die am Unfallort den Tod feststellte, widersprach als Zeugin den Aussagen von Pilnaceks damaliger Freundin.

Diese hatte noch am Dienstag selbst als Zeugin am Wiener Landesgericht gemeint, die Gemeindeärztin hätte ihr gesagt: "Niemals hat sich der umgebracht. Männer gehen nicht ins Wasser, Männer erschießen sich, erhängen sich, aber niemals in Wasser." Dem entgegnete die Medizinerin scharf: "Sicher nicht hab ich so einen Blödsinn gesagt." Widerstand gegen Obduktion Zu Beginn des heutigen Prozesstages, in dem es den Klägern auch um die Einziehung des Buches ("Der Tod des Sektionschefs") geht, schilderte die Gemeindeärztin, dass sie zum Fundort gerufen wurde, um dort den Tod festzustellen. Auffällig gewesen sei der "tiefblaue Schädel". Weil sie nicht gewusst habe, woran er gestorben sei, habe sie bei den Polizisten eine Obduktion angeregt. Dabei sei ihr "mit massivem Widerstand" begegnet worden. "Das ist mir noch nie passiert. Das ist auch völlig unübliches Verhalten gegenüber einer Ärztin." Normalerweise habe sie in so einer Situation keinen Streit mit der Polizei. "Wenn a Leich is, braucht mich ja die Polizei. Nicht umgekehrt."

Schließlich habe eine Polizistin mit der zuständigen Staatsanwältin telefoniert. Die Ärztin kann eine Obduktion nur anregen, anordnen muss sie die Staatsanwaltschaft. Sie habe schließlich das Telefon bekommen und zu der ihr gut bekannten Staatsanwältin gesagt: "Schnucki, wenn ich jetzt ah Hackn' hab, hast'as du auch. Wir brauchen eine Obduktion." Diese hätte ihr entgegnet: "Nur weil der bekannt ist, brauchen wir keine Obduktion", woraufhin die Gemeindeärztin wieder meinte: "Ich brauch keine Obduktion, weil er bekannt ist, sondern weil ich nicht weiß, wie er gestorben ist". Auch heute unterstrich sie: "Ob das jetzt der Herr Pilnacek oder ein Sandler ist, ist mir persönlich wurscht." Letztlich habe sie einen auf Anweisung der Staatsanwältin einen "Zweizeiler" geschrieben und der Polizei übergeben, die Obduktion sei daraufhin angeordnet worden. Mit Pilnaceks damaliger Freundin sei sie "nicht befreundet" gewesen, habe aber mit ihr über das Vorgehen der Polizei gesprochen, "weil ich so erbost war". Gerichtsmediziner: Keine Hinweise auf Tötungsdelikt Am Nachmittag war dann der Gerichtsmediziner geladen, der die Obduktion durchführte. Dabei fand er keine Hinweise, die auf ein Tötungsdelikt schließen lassen, antwortete er auf eine entsprechende Frage. Der Leichnam habe typische "Ertrinkungsbefunde" wie wässrigen Mageninhalt aufgewiesen. Er hatte ein paar Hämatome, diese könnten aber auf einen Sturz zurückzuführen sein. Außerdem sei keine der Verletzungen als "schwer" zu klassifizieren. "Für Schläge wären diese Verletzungen absolut untypisch", betonte er. Auch Hinweise auf eine Herzvorerkrankung hätte die Obduktion nicht ergeben.