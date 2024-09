Brigitte Bierlein wird mit Zimmer im Kanzleramt geehrt

Sie war Österreichs erste Bundeskanzlerin, und ist am 3. Juni diesen Jahres, exakt am Tag ihrer Angelobung, verstorben: Im Juni hat sich das offizielle Österreich von Brigitte Bierlein verabschiedet. Nun ehrt Bundeskanzler Karl Nehammer die erste Regierungschefin der Zweiten Republik mit einer Geste: Bierleins ehemaliges Büro im Bundeskanzleramt wurde als Ort der Anerkennung und des Respekts, wie es heißt, nun offiziell in "Dr.-Brigitte-Bierlein-Zimmer“ umbenannt.