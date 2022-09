"Böswillig": SPÖ attackiert Brunner nach Milliardenhilfe für Wien Energie

Der stellte nach 72 Stunden Gesprächen und Verhandlungen zwei Milliarden zur Verfügung, die innerhalb von zwei Stunden abrufbar sind. Im Gegenzug erhält der Bund einen Posten im Aufsichtsrat. Zudem muss die Wien Energie ihre Handelsgeschäfte ab 2020 offenlegen.

Hat Leichtfried geheime Informationen?

Das politische Hickhack zwischen SPÖ und ÖVP hat sich trotz Einigung intensiviert. "Diese Situation ist nicht entstanden, weil spekuliert wurde. Diese Situation ist nicht entstanden, weil das Wirtschaftsmodell vielleicht das falsche war", relativierte der stellvertretenden SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried am Donnerstag bei einer Pressekonferenz die Vorgänge in der Wien Energie. Der Strompreise sei blitzartig in die Höhe geschnellt, das sei das Problem gewesen.

Und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) habe versäumt – wie Deutschland – einen Schutzschirm aufzuspannen. "Niemand kann vorhersehen, ob so etwas nicht noch einmal passieren kann", meinte Leichtfried. Brunner habe die Menschen in Österreich mit seinen Äußerungen jedenfalls verunsichert. Leichtfried habe sich auch des Eindrucks nicht erwehren können, dass sich Brunner über die Vorgänge bei der Wien Energie freue. Leichtfried spielte darauf an, dass Brunner meinte, die Wien Energie habe mutmaßlich spekuliert und sei wohl auch nicht unter den Schutzschirm nach deutschem Vorbild gefallen. "Lassen wir diese parteipolitischen Spielchen", sagte Leichtfried.